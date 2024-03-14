Apple начала собирать iPhone 15 в Бразилии

Apple начала сборку стандартного 6,1-дюймового iPhone 15 в Бразилии, что может быть выгодно как самой компании, так и бразильским потребителям.

Хотя Китай остается основным центром производства устройств Apple, компания недавно расширила свои сборочные операции. Теперь бразильский завод Foxconn в Сан-Паулу занимается сборкой базовой модели iPhone 15.

Эта информация поступила от бразильского технического блога MacMagazine. Хотя Apple официально не подтвердила эту новость, на странице оформления заказа в бразильском онлайн-магазине Apple номера iPhone заканчиваются на «BR/A».

Примечательно, что в настоящее время в Бразилии собирают только стандартный 6,1-дюймовый iPhone 15. Модели iPhone 15 Plus и Pro по-прежнему импортируются из Китая. Это может быть связано с более высоким объемом продаж стандартной модели в Бразилии, учитывая, что цены на iPhone в этом регионе обычно выше.