Отмененная мультиплеерная Spider-Man: The Great Web получила второй трейлер

Вслед за первым трейлером отменённой Marvel’s Spider-Man: The Great Web в сети появился второй ролик. В нём опять показывают различные вставки в стиле комиксов и кадры игрового процесса. Одним из ключевых моментов в ролике стала «великая паутина», в каждой ячейке которой расположился собственный Человек-паук.

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Судя по геймплейным кадрам, игроки бы смогли не только сражаться с врагами в открытом мире и проходить задания совместно с друзьями, но и соревноваться в гонках на паутине. Подобные испытания уже были в разных играх про Человека-паука, включая Ultimate Spider-Man, где паучок гонялся с Человеком-факелом.

В конце ролика сразу несколько людей-пауков любуются видом на город, после чего летят в открывшийся портал. Один из слоганов проекта гласил, что игрокам необходимо объединиться и защитить мультивселенную. В последние годы она часто появляется в произведениях Marvel, например, в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных».

Впервые о The Great Web стало известно из крупной утечки Insomniac Games. Увы, пока фанатам Человека-паука приходится наслаждаться одиночными приключениями в Marvel’s Spider-Man 2. Недавно, кстати, там вышло крупное обновление с режимом «Новая игра+».