Фанаты GTA показали стартовую катсцену Vice City на движке четвертой части

Команда Revolution Team активно занимается созданием ремейка Grand Theft Auto: Nextgen Edition. 12 марта они выложили стартовую катсцену Vice City, перенесенную на движок GTA 4.

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В предложенном ролике зрители увидят разговор представителей Форелли в Либерти-Сити, а также криминальную сделку с семьей Вэнсов в Вайс-Сити, нарушенную отрядом убийц. После неожиданного инцидента Томми Версетти и его адвокат Кен Розенберг быстро уходят с места событий, чтобы обсудить свои дальнейшие действия в отелях.

Revolution Team значительно улучшила освещение в интерьерах и игровом мире, а также добавила детальные текстуры, включая видимые пальцы у персонажей.

Релиз ремейка запланирован на 2024 год. Он включит весь оригинальный контент Vice City, включая сюжетные миссии, но с применением возможностей движка GTA 4 — таких, как физическая модель поведения персонажей и улучшенная анимация при аресте.