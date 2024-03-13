Ремастеры Tomb Raider получили первый патч

Авторы сборника ремастеров Tomb Raider I-III Remastered сообщили о релизе первого патча, который вносит ряд улучшений и изменений в три доступные игры.

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Всем трём играм добавили отсутствовавшие в некоторых местах HD-текстуры, а движения камеры больше не будут влиять на отображение текстур под лестницами (вероятно, подразумевается их исчезновение).

Кроме того, авторы обновили освещение в тусклых локациях, а предметы в подобных местах найти теперь будет проще.

В первой игре поправили размеры изображений картин в доме Лары (раньше они были обрезаны), исправили ошибку с частично пропавшей дверью на уровне в Египте — и обновили те же самые текстуры.

Во второй части была исправлена ошибка с вылетом на уровне Home Sweet Home, а ещё авторы поправили другие технические недостатки (вернули пропавшие секреты, исправили работу снегохода и тд).

В третьей игре у пользователей теперь не будет исчезать водопад при переключении уровней в комнате управления, а ещё авторы исправили ошибку с секретным уровнем All Hallows.

Релиз Tomb Raider I–III Remastered состоялся 14 февраля на PC, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox, причём модеры сразу взялись за сборник и раздели главную героиню.

А недавно разработчики основной серии из Crystal Dynamics пояснили, что свежий арт с Ларой не отражает её внешний вид в грядущей игре франшизы.