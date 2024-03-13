Для Genshin Impact вышел патч 4.5 с персонажем Тиори и новым типом баннеров

13 марта для Genshin Impact вышел новый патч под версией 4.5. Это уже второй крупный апдейт для знаменитого экшена, он пробудет в игре шесть недель — до 23 апреля, пока его не сменит следующий патч 4.6.

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Трейлер патча 4.5 для Genshin Impact

В обновлении 4.5 в Genshin Impact добавили нового персонажа — известного модельера Тиори. Она уже появлялась в ходе сюжета одного из ивентов, однако теперь доступна в играбельном виде: это пятизвёздочный гео-персонаж, которого можно получить с помощью молитвы событий.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Вместе с выходом апдейта в игре появился новый тип баннеров — Молитва хроник. В нём объединены несколько персонажей и видов оружия из стандартного и ивентового баннеров. В первой молитве хроник доступно шесть легендарных персонажей и 11 типов оружия. Получить нужное можно будет, установив курс — со второго раза (та же самая система с «гарантом» за 90 молитв) вы точно откроете то, что выбрали.

Геймеров ждут новые задания и события, а также новые карты в режиме «Священный призыв семерых». С полным списком изменений можно ознакомиться в нашем отдельном материале.