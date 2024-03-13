Для PS5 вышла новая прошивка с улучшенным звуком из геймпада DualSense

Sony выпустила новый апдейт для консоли PlayStation 5. Главным нововведением патча стало улучшение работы геймпада DualSense — звук из динамиков контроллера стал отчётливее и громче, чтобы геймеры могли слышать звуки из игр и фразы своих собеседников одновременно.

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Вместе с этим разработчики поработали и над микрофоном геймпада. С помощью машинного обучения компания улучшила технологию подавления шума, из-за чего собеседники пользователя больше не услышат назойливые звуки нажатия по кнопкам. В Sony отмечают, что после апдейта звук из геймпада станет громче — юзеры могут настроить его под свои вкусы в специальном меню.

С выходом обновления пользователи могут применять эмодзи и указатели во время использования функции совместного экрана. Опция позволит зрителям отмечать интересные объекты или оставлять подсказки прямо во время игры.

Наконец, пользователи теперь могут настроить яркость индикатора питания консоли PS5. Для этого необходимо в настройках системы перейти в пункт «Звуки и освещение».