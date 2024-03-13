Asus показала небольшой компьютер с устойчивостью к дезинфекции

Компания Asus анонсировала новый мини-ПК MDS-M700. Компьютер разработан специально для медучреждений и не боится спирта, сообщает портал iXBT.

© Газета.Ru

Компактный Asus MDS-M700 обладает уровнем шума всего 45 дБ и корпусом, устойчивым к дезинфекции, что делает его идеальным для использования в стерильных медицинских условиях. Устройство соответствует международным стандартам безопасности, включая CE, FCC и IEC 60601-1-2, обеспечивая надежную работу даже в условиях электромагнитных помех от медицинского оборудования.

За производительность MDS-M700 отвечает процессор Intel Core 13-го поколения. Также предусмотрена возможность установки мощных видеокарт Nvidia RTX A5000, A4000, A2000 и T1000. Дополнительные технические характеристики включают слоты для SSD и тройной порт Ethernet, а также поддержку дополнительных карт видеозахвата в разрешении 4K.

Ожидается, что новый медицинский компьютер Asus MDS-M700 поступит в продажу в апреле 2024 года. Однако стоимость устройства на данный момент не разглашается.