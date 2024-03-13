Игры Blizzard вновь заработают в Китае после скандального ухода компании из страны
Blizzard и NetEase вновь объединяются ради возвращения игр Blizzard в Китай! Ожидается, что официальное объявление будет сделано в конце марта — начале апреля.
NetEase Guangzhou будет отвечать за разработку, а Leikir — за маркетинг. Это знаменует собой новую эру сотрудничества между двумя компаниями.
Почему это важно?
- Blizzard — один из самых популярных разработчиков игр в мире, а Китай — один из крупнейших игровых рынков.
- Возвращение игр Blizzard означает, что миллионы китайских игроков снова смогут насладиться любимыми играми, такими как World of Warcraft, Diablo и StarCraft.
- NetEase — опытный разработчик и издатель игр, который имеет большой опыт работы на китайском рынке.
- Leikir — это маркетинговая компания, которая специализируется на игровой индустрии.
Когда игры Blizzard будут доступны в Китае? Ожидается, что проекты компании вернутся в страну не раньше конца марта и не позже 4 апреля.
При этом доступны будут все игры Blizzard, которые уже можно было попробовать в Пекине до января 2023 года.
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