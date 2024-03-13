Epic Games ввела годовую подписку для разработчиков Unreal Engine

Компания Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, представила новую платежную модель для использования своего продукта Unreal Engine. Неигровым разработчикам придется платить ежегодную подписку в размере $ 1,850 за каждое рабочее место, в отличие от модели с роялти, применяемой для разработчиков игр. План начнет действовать с выпуском версии Unreal Engine 5.4 в конце апреля.

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Новая платежная модель не затронет разработчиков игр, которые будут продолжать платить 5 процентов с доходов свыше $ 1 миллиона за доступ к инструментам Epic. Вместо этого, подписка «за место» будет применяться к неигровым разработчикам, таким как создатели линейного контента (фильмы и телешоу), информационно-развлекательные системы в автомобилях и тематические парки.

Новая платежная модель также включает доступ к Twinmotion и RealityCapture, дополнительным инструментам для визуализации и фотограмметрии. Планируется интеграция этих инструментов в Unreal Engine к концу 2025 года. Учащиеся, преподаватели и компании с ежегодным доходом менее $ 1 миллиона будут освобождены от оплаты. Компании, создающие плагины для Unreal Engine, смогут продолжать использовать его бесплатно.