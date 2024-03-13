Владельцы PlayStation 5 теряют купленные игры из-за ошибки системы

Ряд владельцев игровых консолей PS4 и PS5 сообщают, что потеряли доступ к своим цифровым покупкам в PS Store. Всё из-за ошибки CE-117773-6, которая не позволяет правильно читать лицензии.

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Проблема приводит к невозможности скачивания, запуска или обновления ранее купленных игр на PlayStation 4 и PlayStation 5 . Пользователи, столкнувшиеся с данным багом, отмечают, что история транзакций выглядит нормальной, но на вкладке «Купленные» в их «Библиотеке игр» на веб-сайте PlayStation отображаются только игры, добавленные после возникновения ошибки. Попытки повторно загрузить затронутые ошибкой игры побуждают пользователей покупать или повторно добавлять их, несмотря на то, что контент уже принадлежит им.

Установленные игры, затронутые этой ошибкой, отображают значок замка и не могут быть запущены. Некоторые пользователи сообщают, что процесс «Восстановления лицензий», призванный решить проблему, привел к потере оставшегося лицензионного контента, который они ранее приобрели.

Данная ошибка затронула около 50 геймеров, некоторые из которых с ноября ждут ответов от Sony о том, как решить проблему. Сама Sony пока никак не комментирует проблему.