Представлена игра Nobody Wants to Die — нуарный детектив в стиле L.A. Noire

Польская студия Critical Hit Games представила свою дебютную игру Nobody Wants to Die — нуарный триллер в стиле L.A. Noire, действие которого происходит в Нью-Йорке далёкого будущего.

События игры будут разворачиваться в Нью-Йорке в 2329 году. Человечество получило секрет бессмертия, но воспользоваться этим и перенести своё сознание в другое тело можно только за определённую плату.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Critical Hit Games.

В центре сюжета окажутся детектив и юная полицейская, которые берутся за расследование неофициального дела — в городе объявился серийный убийца, который охотится на представителей местной элиты.

Nobody Wants to Die разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Игра выйдет в 2024 году на ПК (страница в Steam уже доступна), PlayStation 5 и Xbox Series.