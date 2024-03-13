В Battlefield 2042 пройдут «бесплатные выходные»

Разработчики из студии DICE представили геймплейный трейлер седьмого сезона Battlefield 2042 под названием «Точка перелома». В рамках нескольких дней игра будет доступна для всех желающих бесплатно, о чем говорится в конце ролика.

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Официальный старт седьмого сезона намечен на 19 марта 2024 года, а в период с 21 по 24 марта пройдут «бесплатные выходные». Акция будет доступна на всех платформах — ПК, PlayStation и Xbox.

В новом сезоне игроков ожидают две карты: «Убежище», доступная сразу после запуска сезона, и «Стадион», которая будет добавлена позднее в одном из обновлений. «Стадион» была переработана в ответ на многочисленные жалобы игроков.

Кроме того, в арсенал игры войдут новые виды вооружения, включая пистолет-пулемет SCZ-3, карабин AK 5C и ракетную установку SRAW. Разработчики также анонсировали значительные изменения в игровом процессе, в частности улучшение визуальной отдачи оружия.

С выходом обновления игрокам станут доступны как бесплатный, так и премиальный боевые пропуски, предлагающие разнообразные косметические улучшения, некоторые из которых были показаны в трейлере.