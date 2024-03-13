Resident Evil 4, Village и Death Stranding доступны в App Store со скидкой 50%

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Среди них особенно выделяется Resident Evil 4, которая впервые стала доступна с 20 декабря. Это самая новая игра из трех, которая была адаптирована для использования на высокотехнологичных устройствах iPhone 15 Pro и iPad с M1-процессором.

Визуальный аспект тайтлов переносит пользователей близко к ощущениям от консольных версий, но в сенсорных встречаются некоторые трудности с разрешением, частотой кадров и спецэффектами. Однако геймеров очень порадовала поддержка Bluetooth-контроллеров.

Вот несколько отзывов о прохождении игр на iPhone: