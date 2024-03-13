Resident Evil 4, Village и Death Stranding доступны в App Store со скидкой 50%
В магазине App Store сейчас действует выгодное предложение: до 2 апреля можно купить Resident Evil 4 , Resident Evil Village и Death Stranding: Director's Cut со скидкой 50%.
Среди них особенно выделяется Resident Evil 4, которая впервые стала доступна с 20 декабря. Это самая новая игра из трех, которая была адаптирована для использования на высокотехнологичных устройствах iPhone 15 Pro и iPad с M1-процессором.
Визуальный аспект тайтлов переносит пользователей близко к ощущениям от консольных версий, но в сенсорных встречаются некоторые трудности с разрешением, частотой кадров и спецэффектами. Однако геймеров очень порадовала поддержка Bluetooth-контроллеров.
Вот несколько отзывов о прохождении игр на iPhone:
Графика нереально классная, сюжет еще полностью не смог оценить, нужен геймпад, с ним эта игра будет очень и очень крутая. Чуть подвисает, конечно, доработают еще разработчики. Всем советую. Игра очень крутая, вот почему я обожаю айфон, что на нее выходят такие шедевры. Есть одно «но»: очень сильно греется iPhone 15 Pro.