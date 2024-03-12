Ветераны Doom и Call of Duty основали студию для создания иммерсивного шутера

Новая независимая студия Emptyvessel объявила, что работает над крупнобюджетной игрой на движке Unreal Engine 5. Это будет иммерсивный шутер, в создании которого примут участие ветераны, приложившие руку к разработке Doom, Call of Duty, Borderlands и других именитых игр.

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Возглавляют Emptyvessel генеральный директор студии Эмануаль Палалич (по совместительству геймдиректор) и Гаррет Янг, генеральный менеджер и операционный директор. Оба управленца занимали высокие посты в id Software. Вместе с ними в студии уже работает ряд других сотрудников.

Разработчики из Emptyvessel обещают создавать игры высочайшего качества, не боясь со страстью в душе рисковать и показывать «свежие виды» виртуальных развлечений. При этом от традиционного ведения бизнеса стремятся отойти, вместо этого сосредоточившись на творчестве и сообществе игроков.

Посмотреть на логотип Emptyvessel можно в стильном тизере. Вероятно, его превью и ключевой персонаж показывают концепты будущего шутера студии. Он должен происходить в футуристическом будущем в духе Cyberpunk 2077 и Hard Reset.

Генеральный директор уверен, что создавать ААА-игры можно небольшими, но сосредоточенными командами. Генеральный менеджер сделал упор на разработчиках — они идут на риск, стремясь к инновациям.

Студия также создала консультативный совет, состоящий из ветеранов индустрии. Среди них оказались исполнительный вице-президент Kojima Productions в США, а также композитор Мик Гордон (DOOM (2016), Atomic Heart, Prey). Последний приложит руку и к созданию звукового сопровождения для первой игры Emptyvessel.