Игра по фильму «Первому игроку приготовиться» получила первый трейлер

11 марта состоялся анонс игры OPEN. Компания Readyverse Studios представила трейлер королевской битвы по мотивам фильма «Первому игроку приготовиться».

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Сюжет кино повествовал о будущем, где люди все больше времени проводят в виртуальной мета-вселенной. Новый тайтл обещает стать настоящим событием для геймеров, являющихся поклонниками этого мира.

За создание игры возьмется студия Walker Labs, состоящая из ветеранов Epic Games, DICE, Microsoft и других крупных компаний, а также автор книг — Эрнест Клайн.

OPEN будет игрой от третьего лица, в которой можно встретить героев разных популярных франшиз. Известно, что одним из транспортных средств станет легендарный DeLorean из трилогии «Назад в будущее».

Релиз OPEN состоится на PS5, Xbox Series и ПК. Дата выхода пока неизвестна.