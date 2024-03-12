Игра по фильму «Первому игроку приготовиться» получила первый трейлер
11 марта состоялся анонс игры OPEN. Компания Readyverse Studios представила трейлер королевской битвы по мотивам фильма «Первому игроку приготовиться».
Сюжет кино повествовал о будущем, где люди все больше времени проводят в виртуальной мета-вселенной. Новый тайтл обещает стать настоящим событием для геймеров, являющихся поклонниками этого мира.
За создание игры возьмется студия Walker Labs, состоящая из ветеранов Epic Games, DICE, Microsoft и других крупных компаний, а также автор книг — Эрнест Клайн.
OPEN будет игрой от третьего лица, в которой можно встретить героев разных популярных франшиз. Известно, что одним из транспортных средств станет легендарный DeLorean из трилогии «Назад в будущее».
Релиз OPEN состоится на PS5, Xbox Series и ПК. Дата выхода пока неизвестна.