5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Summerhouse

Summerhouse — простая игра о строительстве красивых домов. Она не ставит никаких правил или условий: игрок получает в свое распоряжение множество инструментов, параметров и бесконечный запас времени. Обставить свой уютный летний домик можно при помощи удобных drag-and-drop меню, а иногда сочетания предметов интерьера открывают новые объекты. Summerhouse во многом хороша своим визуальным стилем и саундтреком; самое то, если вы хотите расслабиться после тяжелого дня.

From Eva With Green

Со стороны можно не понять, что From Eva With Green построена на механиках пинбола, но это правда. Если точнее, она взяла принципы пинбольной аркады и построила на них медитативную головоломку, где шарик нужно «подвести» к мистическим семенам, чтобы помочь растениям расцвести. Поклонникам необычных пинбольных игр, вроде Go Mecha Ball и Yoku’s Island Express, точно стоит обратить внимание.

New Star GP

Гоночная аркада про гонки на болидах, безупречно стилизованная под аркадную классику 1990-х. New Star GP похожа на гибрид Circuit Superstars и Hotshot Racing, но помимо этого добавляет элемент менеджмента карьеры. И несмотря на аркадную модель физики, хорошего гонщика от великолепного отделяет внимание к деталям: шинам, компонентам болида, топливу и другим нюансам.

Little Lives

Little Lives — по сути, The Sims в миниатюре. Питч точно такой же: после настройки внешности и характера персонажа, игрок может управлять его жизнью в маленьком городке. Найти работу, знакомиться с новыми друзьями, обставлять уютный дом. Little Lives предлагает довольно интересный набор карьерных путей, от выгульщика собак до трейдера криптовалют, а также несколько профессий в сфере образования.

A Difficult Game About Climbing

Еще одна нарочито сложная, раздражающая мазокор-игра в стиле Getting Over It и Jump King. A Difficult Game About Climbing напоминает вирусный хит Беннетта Фодди визуальным дизайном, и разработчик надеется, что его проект станет достойным пополнением в жанре. Как можно догадаться по названию, игра посвящена скалистой полосе препятствий, где каждое движение нужно совершать осторожно — иначе одна ошибка отправит игрока далеко назад.