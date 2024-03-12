В сеть слили трейлер мультиплеерной игры по «Человеку-пауку»

В сеть попал трейлер мультиплеерной игры по «Человеку-пауку» студии Insomniac. Первая информация о ней появилась в ходе прошлогодней утечки.

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Напомним, что проект носил название Marvel’s Spider-Man: The Great Web и задумывался как потенциальный аналог Grand Theft Auto Online. Игрокам хотели предложить мультиплеер для 5 человек с рейдами, сражениями с боссами и соревнованиями в различных испытаниях

Текущие планы Insomniac на The Great Web неизвестны — возможно, какие-то наработки будут использованы в Marvel’s Spider-Man 3.