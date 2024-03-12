Депутат заявил, что в России должно появиться больше отечественных видеоигр

Состоялось заседание рабочей группы при Комитете Госдумы по физической культуре и спорту на тему «Развитие спорта высоких технологий в РФ». Обсуждалось развитие в стране игровой индустрии и поддержка гейминга лидерами рынка и бизнеса, сообщил зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат фракции «Новые люди» Амир Хамитов.

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Парламентарий отметил положительные тенденции в данной сфере. В частности, проекты, связанные с киберспортом и геймингом, получают государственную поддержку, проводятся киберспортивные соревнования различного уровня.

"Теперь наша главная задача – выявление и устранение всех сложностей, мешающих продвижению отечественной продукции и обеспечению полного суверенитета России в этой отрасли. В нашей стране есть огромное количество грамотных и талантливых специалистов", - написал Хамитов в своем Телеграм-канале.

Депутат также заявил, что развитие данной сферы выведет молодежную политику на новый уровень.

Ранее в Госдуме назвали впечатляющими темпы развития индустрии видеоигр в России.