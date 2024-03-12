Приключение Dave the Diver получило официальную поддержку русского языка

В водолазное приключение Dave the Diver теперь можно играть на русском зыке. Официальный перевод был добавлен вместе со свежим хотфиксом.

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Последний также привнёс в Dave the Diver некоторые улучшения вроде паузы при отключении геймпада во время исследования океана, а также мини-игру Dream Live для мобильного приложения, ограничение на изменение интерьера заведения в рабочие часы и исправления различных ошибок.

Dave the Diver доступна на PC и Nintendo Switch (в России игра официально не продаётся). Её тираж превысил 3 млн копий.

Напомним, что в апреле этого года Dave the Diver прибудет на PlayStation, а в мае получит дополнение, посвящённое Годзилле.