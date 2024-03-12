Топовую китайскую видеокарту Moore Threads MTT S80 протестировали

Немецкие эксперты из ComputerBase протестировали топовую видеокарту Moore Threads MTT S80 из Китая. И, к сожалению, результаты оказались неутешительными.

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Хотя производитель видеокарты за последний год значительно оптимизировал драйверы, увеличив производительность вдвое, в играх она все еще демонстрирует слабую картину.

ComputerBase проверили MTT S80 в 11 современных играх, но большинство из них просто не запустились. Лишь в 4 проектах (Anno 1800, Baldur's Gate 3, Counter-Strike 2 и Dota 2) удалось провести тесты.

Итоги оказались печальными: видеокарта Moore Threads MTT S80 существенно уступает интегрированной графике (iGPU) от AMD, даже менее производительной Radeon 760M. В среднем отставание от «встройки» Ryzen 8600G составило 37%.

И что же это значит? Пока что китайская видеокарта Moore Threads MTT S80 не готова конкурировать с решениями AMD и NVIDIA. Она не годится для игр и может быть использована только для простых задач.