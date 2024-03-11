В Counter-Strike 2 добавили обязательное обучение для новых игроков

Игроки обратили внимание на то, что в одном из последних патчей в онлайн-шутер Counter-Strike 2 добавили миссию с обучением, которую нельзя пропустить.

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Новичкам, впервые запустившие CS 2, предлагают пройти Training Day — для того, чтобы начать игру в других режимах, нужно сыграть полноценный матч с ботами. Он проходит в соревновательном формате на карте de_dust2.

Официально Valve не сообщали о подобном изменении, поэтому нельзя сказать точно, когда именно был добавлен Training Day. Впрочем, игроки уже нашли способ пропустить обучение — достаточно открыть консоль и прописать команду cl_new_user_phase 2.

В предыдущей версии Counter-Strike была полноценная обучающая миссия с прицеливанием, гранатами и другими механиками. При переходе на CS 2 её не сразу перенесли в новую игру.