Франшиза Battlefield потеряла ещё одного творческого директора

Инсайдер Том Хендерсон обратил внимание, что франшиза Battlefield лишилась очередного творческого директора — в прошлом месяце команду авторов покинул Крэйг Моррисон.

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Он присоединился к серии в августе 2021 года и занял позицию творческого директора студии в декабре 2022 года, заменив Ларс Густавссона. Однако на странице автора на LinkedIn теперь отмечено, что он покинул стены DICE в феврале 2024-го и присоединился к компании Blue Scarab Entertainment.

Это уже второй случай за текущий год, когда компания лишилась творческого директора — ранее из EA ушёл Маркус Лейто, в прошлом — один из создателей серии Halo. У EA он работал в Ridgeline Games, которая должна была отвечать за развитие повествовательной стороны в Battlefield.

А следом стало известно, что EA сокращает сразу 670 сотрудников, что в итоге привело к закрытию Ridgeline Games.

Причины ухода Моррисона не назвали, а в случае Лейто EA упомянула про «личные мотивы» подобного решения, но никаких подробностей тоже не последовало.

Напоследок сам Хендерсон отметил, что его портал Insider Gaming сейчас расследует проблемы франшизы и её текущее состояние.

Сама EA сейчас работает над новой частью Battlefield, но не стоит ждать её раньше 2025 года. Зато недавно Battlefield 2042 получила последний патч перед седьмым сезоном, который стартует в этом марте.