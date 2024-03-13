Как Apple воюет против Epic и Европейской комиссии

Накануне вступления в силу новых правил Европейской комиссии, которые обязывают Apple открыть экосистему приложений iOS для сторонних платформ, корпорация вновь сделала выпад в адрес Epic. Издатель Fortnite хотел запустить на iOS собственный магазин приложений, но Apple заблокировала аккаунт компании, сославшись на его «ненадежность». Портал gamesindustry.biz рассказал о том, как Apple ведет мелочный конфликт с Epic и Еврокомиссией.

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Epic и Apple в прошлом пытались склонить общественное мнение на свою сторону. Первая напирала на право потребителя выбирать, какие программы они запускают и откуда загружается софт; вторая, чуть менее успешно, продвигала аргумент в пользу более надежной, защищенной платформы. Конечно, на практике ни одна из компаний не беспокоится о правах обычного пользователя: конфликт целиком вращается вокруг комиссионных сборов между двумя сторонами. Вопрос исключительно в том, кто получает какой процент денег.

Epic хочет получить право не платить комиссию Apple — в идеале, заставив последнюю открыть iOS, чтобы на ней можно было запустить сторонний аналог App Store и полностью обойти экосистему Apple. Но купертиновцы, естественно, против таких реформ. Они хотят, чтобы все разработчики, распространяющие свои продукты на iOS, отчисляли процент прибыли Apple для поддержки экосистемы. Для ясности, в обоих случаях пользователи будут платить одни и те же деньги — разница лишь в том, кому и в каких пропорциях они пойдут.

Сложно поспорить, что позиция Epic выглядит более благородной. Наверное, почти кто угодно согласится, что разработчики программ должны получать максимальную прибыль за свой труд, не тратя значительную долю финансов на комиссии и посредников. Поддержка экосистемы iOS со стороны Apple действительно ценна, однако здесь можно возразить, что компания наживается на собственных клиентах, взимая дополнительные проценты с разработчиков и операторов сервисов.

Примерно такую позицию заняла Европейская комиссия. Apple и ЕК не могут прийти к согласию по целому ряду вопросов, и именно они определят будущее экономической модели App Store. Комиссия оштрафовала Apple на миллиарды за запрет на рекламу альтернативных источников приложений за пределами App Store. Помимо этого, недавно в силу вошел Акт о цифровых рынках: закон, обязывающий большие корпорации поддерживать открытые, конкурентные условия на своих платформах.

На бумаге акт обязал Apple открыть iOS для сторонних магазинов приложений, что, в теории, позволяет загружать софт на других площадках. На практике же правила Европейской комиссии не запрещают Apple взимать прежнюю комиссию даже со сторонних платформ. ЕК не решила главную проблему — недостаток контроля над процентами, которые отчисляются в пользу доминирующих компаний. Вместо этого европейские законодатели махнули рукой и фактически бросили рынок на произвол судьбы, что вызывает вопросы о компетенции органа в подобных вопросах.

В итоге конфликт между Apple и ЕК приобретает тот же накал драмы, что и ранние распри с Epic. Корпорация уже долгое время противится правилам Европейской комиссии, и приготовления к Акту о цифровых рынках обладали явным оттенком злонамеренного подчинения. Apple сделала все, чтобы технически соответствовать букве закона, но при этом сопроводила реформы едкими нюансами, которые делают акт совершенно бесполезным.

Некоторые из этих нюансов похожи на злодейские козни антагониста из какого-то мультфильма. Так, пользователи, выехавшие за пределы Евросоюза, не смогут обновить свои сторонние приложения. А закрытие аккаунта Epic до того, как она смогла открыть собственный магазин приложений, уж тем более отдает ядом.

Опять же, нельзя сказать, что Apple совсем неправа. Epic действительно нарушила условия контракта в прошлом, чтобы опротестовать политику Apple, и публичные высказывания Тима Суини намекают, что он готов повторить этот подвиг. Но сама реакция Apple выглядит донельзя грубой.