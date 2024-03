Дизайнер франшизы Ori объяснил причины проблем открытых миров в играх

Геймдиректор и дизайнер Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps Томас Маллер рассказал о проблемах современных игровых открытых миров, которые надоедают игрокам.

© Скриншот

По его мнению, пользователи устают от подобной концепции из-за использования авторами процедурной генерации пространства, которая не равна хорошему дизайну уровней:

Проблема с подобным подходом заключается в том, что вы получаете огромные пустые пространства, которые неинтересно исследовать. И это сейчас есть практически во всех играх с отрытым миром. Огромные пространства с пустотой, которой никогда не касалась рука дизайнера, чтобы создать на ней интересные моменты.

Автор отметил, что в Moon Studios применяют иной подход — не только для Ori, но и грядущей No Rest for the Wicked:

Наш отдел дизайна старался сделать игру, где вам никогда не нужно было бы зажимать кнопку «вперед» в течение двух минут между пунктами «А» и «Б». Нам не кажется, что это увлекательный процесс, поскольку он иногда превращает игру в «симулятор ходьбы».

Разработчик считает, что большая часть игроков способна оценить удачный дизайн уровней — им не нужно «10 тысяч планет или квинтиллион областей». Требуется лишь одна интересная большая локация, над которой активно трудились авторы.

Геймдиректор отметил, что в будущем ИИ наверняка значительно поможет в разработке, но пока технологии не могут соревноваться с удачным дизайном уровней.

К примеру, если хорошие дизайнеры увидят перед собой созданный ИИ пейзаж, то они сразу попытаются добавить ему «жизни» — включить точки интереса, пещеры, NPC и тому подобное.

В качестве примера удачного дизайна автор привел пример ситуации из No Rest for the Wicked, где тестеры постоянно пытались «выйти в окно» на одной из локаций — дизайнеры увидели это и добавили за ним путь, который приводит к полезным предметам.

No Rest for the Wicked выйдет в раннем доступе 18 апреля — недавно в сети появились свежие подробности и геймплей ролевого приключения.

Первое крупное обновление новинки при этом будет посвящено сетевой игре. Ролевой проект разрабатывают для PC, PS5 и Xbox Series.