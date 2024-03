Лучшие ММОRPG на ПК: во что поиграть в 2024

Найти стоящую ММО среди десятков релизов порой тяжело: каждая предлагает свою бизнес-модель, мир, сеттинг и механики. На случай, если вы думали, что стоит попробовать, портал PC Gamer поделился списком лучших MMORPG на сегодняшний день.

© Steam

Final Fantasy XIV

Путь Final Fantasy XIV был полон разочарований. Оригинальный релиз игры в 2010 году получил тонны негативных отзывов, однако Square Enix отказалась сдаваться и полностью переосмыслила проект, собрав новую команду разработчиков. И вторая итерация игры (A Realm Reborn) стала одной из самых любимых среди поклонников серии. FF XIV во многом следовала по стопам World of Warcraft, но при этом привнесла в формулу много собственных идей — например, инновационную систему классов.

Но FF XIV хороша не только боевыми механиками. История игры начинается неторопливо, но постепенно разворачивается в грандиозный сюжет, охватывающий годы повествования и целые континенты. Причем качество сценария не проигрывает самым высоко оцененным играм франшизы, вроде VII и X. Один только сюжет стоит того, чтобы дать игре шанс, но хардкорным рейдерам стоит заранее знать, что эндгейм FF XIV не может похвастать большим объемом контента или реиграбельностью.

© Steam

World of Warcraft

Ни одна другая MMO не повлияла на жанр и игровую индустрию в целом так же, как World of Warcraft. Игра уже совсем не молода, но по-прежнему продолжает удивлять. Подземелья, рейды, PvP-битвы или просто путешествия по красивым локациям — не важно, какой контент вы предпочитаете. В World of Warcraft найдется что-то занятное для любой категории игроков. Помимо этого, по достижению 10 уровня вы сами можете выбрать, в сеттинге какого из дополнений прокачиваться дальше.

В 2024 World of Warcraft находится в интересной ситуации. Механика полетов на драконах позволяет бороздить небеса, не дожидаясь конца текущего цикла обновлений; благодаря одной из новых систем в игре появились свежие комбинации классов и рас. А еще разработчики добавили возможность зарабатывать дополнительную валюту, которую можно тратить на различные косметические предметы, ранее доступные для покупки только за реальные деньги.

Blizzard начала работу над новой трилогией расширений под названием The War Within — первое из них, скорее всего, выйдет позже в 2024 году и отправит игроков в новый подземный регион.

© Blizzard

Guild Wars 2

Оригинальную Guild Wars можно было посоветовать только горячим любителям PvP, но при разработке продолжения студия ArenaNet выбрала более широкий подход. Guild Wars 2 не уступает World of Warcraft в плане разнообразия контента, причем игра грамотно разнообразит привычные механики собственными идеями и активностями. Их становится еще больше по достижению максимального уровня, когда открывается живой мир и карты. К тому же, ArenaNet постоянно расширяет географию Guild Wars 2, и пока ни одно из дополнений не разочаровало.

© ArenaNet

Lost Ark

Если вы предпочитаете зрелищные, динамичные сражения, то вам может понравиться Lost Ark. Корейская ММО отличается от многих других аналогов тем, что она следует по пути Diablo: игра делает акцент на завораживающих спецэффектах, благодаря которым пользоваться способностями персонажей не надоедает.

Помимо масштабных битв Lost Ark предлагает все, чего можно ожидать от современной ММО. Сюжетную кампанию, гору побочных заданий, много исследования мира, рейды и многообещающий эндгейм-контент.

© Smilegate

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online понадобилось чуть больше года, чтобы встать на ноги, но за последнее время она заслужила репутацию одной из лучших ММО на рынке. Во многом проект добился этого благодаря стабильному потоку отличных платных дополнений, которые постепенно добавили в игру много регионов Тамриэля, в том числе те, что раньше не появлялись в серии The Elder Scrolls. Например, королевство высших эльфов Саммерсет и родину каджитов Эльсвейр.

Каждое дополнение для The Elder Scrolls Online рассказывает самостоятельную историю, зачастую расширенную хорошими побочками. Если вы любите лор вселенной, то игра способна предложить тонны занимательной информации. Кроме того, в The Elder Scrolls Online можно построить собственный дом, присоединиться к гильдии воров, стать вампиром или просто путешествовать по миру без каких-либо препятствий.

© Steam

Star Wars: The Old Republic

На ранних стадиях своего жизненного цикла The Old Republic страдала своеобразным кризисом идентичности, который отвернул многих потенциальных игроков. Проект хотел быть и достойным продолжением Knights of the Old Republic, и конкурентом World of Warcraft, но не добился успехов ни на одном из направлений. Однако эти дни давно в прошлом: сейчас The Old Republic сфокусировалась на том, что разработчикам дается лучше всего. А именно, на хорошем сюжете.

Многие ММО рассказывают одну и ту же историю вне зависимости от расы и класса персонажа. The Old Republic же предлагает восемь разных сюжетов (по одному на класс), причем каждый из них получился по-своему интересным. К тому же, авторы потратили много средств на озвучение персонажей, благодаря чему подача повествования держится на высоком уровне.

© Steam

EVE Online

EVE Online — единственная по-настоящему свободная, современная «песочница» в жанре ММО. 18 лет поддержки игры подарили Интернету столько историй о предательствах и корпоративных махинациях, что из них можно составить целую книгу. Несмотря на старания разработчиков, влиться в живой мир EVE Online достаточно тяжело, но те, кто смогут преодолеть высокий порог вхождения, найдут действительно неповторимую игру.

© CCP Games

Black Desert

За корейскими ММО закрепился негативный стереотип: якобы большая часть таких игр заставляет гриндить часами напролет. Black Desert не ломает этот стереотип на корню, но предлагает, пожалуй, самую широкую систему крафтинга в жанре. Конечно, благодаря механике комбо сражения тоже ощущаются хорошо, но и за пределами поля боя игроку доступно множество карьерных путей. В Black Desert можно стать торговцем, рыбаком, или вложить все свободное время в создание собственной пивоваренной империи.