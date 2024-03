Владельцы PS5 активно предзаказывают пиратский экшен Sea of Thieves

Несколько дней назад открылись предзаказы пиратского экшена Sea of Thieves на PS5. Ажиотаж вокруг игры у владельцев консоли Sony огромный — тайтл оказался на первом месте по предзаказам в США, Франции, Великобритании и Германии.

По количеству предзаказов экшен обошёл Dragon’s Dogma 2, Rise of the Ronin, дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring и другие игры. Притом речь идёт про премиальное и самое дорогое издание тайтла, которое даёт ранний доступ на 5 дней и другие бонусы.

Sea of Thieves — пиратский кооперативный экшен, в который можно играть и в одиночку. Геймерам необходимо выполнять множество заданий, устраивать баталии на кораблях и заниматься другими делами.

Игра впервые вышла на Xbox и ПК в 2018 году и получила массу восторженных отзывов от геймеров и критиков.