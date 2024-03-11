Создатели Genshin Impact поздравили российских игроков с Масленицей

Китайская студия HoYoverse выпустила в соцсетях праздничный пост, посвящённый Масленице — сегодня стартовала блинная неделя в честь славянского языческого торжества.

© Чемпионат.com

Разработчики представили специальный арт с Тартальей (персонаж из государства Снежная, вдохновлённого русской культурой) и его братом Тевкром. На картинке герои Genshin Impact готовят блины с красной игрой.

Помимо этого, авторы Геншина показали специальный промокод, посвящённый празднику. Его можно ввести на официальном сайте или внутри игры — наградой станут различные ресурсы для восстановления здоровья и временных усилений. Активировать промокод можно до 18 марта включительно.

TT3B5L2AHVE9

Напомним, что завтра, 12 марта в Genshin Impact выходит обновление 4.5 с новым персонажем Тиори.