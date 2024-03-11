Бывший босс PlayStation считает эксклюзивность «ахиллесовой пятой» индустрии

Бывший глава PlayStation Шон Лейден в новом интервью рассказал, что считает «эксклюзивность» слабым местом современной игровой индустрии и процесса разработки.

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Когда стоимость вашей игры переваливает за 200 млн долларов, эксклюзивность становится «ахиллесовой пятой». Она сокращает ваш целевой рынок. Особенно в случае игр-сервисов и условно-бесплатных проектов. Дополнительная платформа — это лишь ещё один канал для привлечения пользователей.

Лейден добавил, что в случае условно-бесплатных игр примерно 95% пользователей не готова тратить деньги в подобных творениях. Поэтому для расширения платёжеспособной аудитории дополнительные платформы могут быть полезны.

Он привёл пример Helldivers 2, чей выход на PC не помешал показателям боевика на PlayStation — игра лишь привлекла больше людей.

Для одиночных игр с большим бюджетом подобный подход тоже полезен, пусть даже и аудитория будет расширена процентов на 10%.

В какой момент возникает необходимость ограничения всего, что попадает на вашу платформу — даже если этот подход приносит прибыль, покупатели меняют своё мнение. Они не приобретают новый смартфон каждые девять месяцев или сколько там раньше было.

Лейден предполагает, что крупные компании на рынке не смогут удержать подобную «удавку» в будущем — им придётся смириться с реальностью, где пользователи могут приходить с других платформ или переключаться на них.

Он отметил, что в этом отношении дела лучше обстоят на мобильном рынке, где у Android можно загружать сторонние программы и так далее. При этом он ожидает, что и iOS в этом смысле придётся пойти на уступки.

Заодно Лейден прокомментировал и массовые увольнения последних месяцев — бывший руководитель не считает их «концом индустрии». Главной причин подобной тенденции он в очередной раз назвал возросшую стоимость разработки, которая сегодня может достигать 300 млн долларов.

Лейден отметил, что обычно увольнения представляют собой решение проблемы, которая на самом деле возникла довольно давно — и со временем ситуация выровняется.

Сам Лейден ушёл из PlayStation в 2019 году — тогда он отметил, что просто «устал» и творчески выгорел на своей позиции.

Ранее он, кстати, называл Netflix и Amazon «угрозой» игровой индустрии, а незаинтересованность в наследии игр и вовсе считал «преступлением».