Steam обновил рекорд посещаемости

В Steam новый рекорд посещаемости — количество одновременных пользователей превысило 35,38 млн. Тем временем максимальное число одновременных людей в играх на платформе превысило 11,15 млн.

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В последний раз рекорд посещаемости Steam обновлялся на прошлой неделе, 4 марта. Тогда упомянутый показатель превышал 34,6 млн человек. В целом, можно сказать, что 2024 год стартовал крайне успешно для Steam.

Точно неясно, что именно привело к обновлению рекорда, но поводы для этого были. Так, к примеру, прошли очередные выходные, Suicide Squad Kill The Justice League временно стала почти вдвое дешевле, EA выпустила коллекцию своих классических игр, Valve выпустила свежее обновление, МТС вернул пополнение кошелька, а Helldivers 2 продолжает лидировать в чартах.