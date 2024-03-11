Психолог назвала полезные для детей компьютерные игры

Родителям не стоит полностью запрещать детям компьютерные игры, потому что некоторые жанры полезны для развития, например, внимания, реакции или памяти. Об этом рассказала детский психолог Варвара Никифорова.

«Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения», – передает News.Ru слова эксперта.

Варвара Никифорова также добавила, что детям полезны образовательные игры, где они могут изучать историю, физику или математику, решать головоломки, собирать пазлы. Это также хорошо развивает усидчивость и логику.

Кроме того, полезны игры, где нужно проявить воображение, что-то построить, создать объект, персонаж или целый мир. А еще есть игры на эрудицию, где дети отвечают на вопросы по разным темам.

При этом родителям стоит контролировать время, которое ребенок проводит с телефоном или за компьютером, чтобы игры не заменили ему общение с другими детьми и прогулки на свежем воздухе.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Алина Носкова рассказала, почему детей нужно учить отстаивать свои личные границы. Для этого родители должны объяснить им их права и обязанности.