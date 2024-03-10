В VK Play вышла видеоигра "Колобок против зомби"

В российском магазине цифровых копий видеоигр VK Play состоялся релиз игры «Колобок против зомби». Проект стал дебютом для инди-разработчика Алексея Ескова.

© Eskov Aleksey/VK

«Колобок против зомби» рассказывает историю существа с необычными способностями по имени Колобок, созданного в секретной лаборатории, работающей с зомби-вирусом. По сюжету игры в лаборатории случается авария, в результате которой вирус вырывается и заражает мирных людей. Колобок сначала в ужасе сбегает с места катастрофы, а после возвращается, чтобы положить конец источнику заразы.

«Вас ждет игра в жанре action-adventure. Врезайтесь в толпы зомби и давите их! Используйте окружение и применяйте способности Колобка для более эффективного уничтожения разнообразных врагов! Два уровня сложности помогут пройти игру даже не очень опытному игроку. Большие и маленькие уровни с разным геймплеем не дадут заскучать!», – гласит описание проекта на странице в VK Play.

Релиз «Колобка против зомби» состоялся 29 февраля 2024 года. Игра продается по цене 100 руб. Сколько раз ее купили, неизвестно. При этом у проекта есть один отзыв и он положительный.

«Все просто и ясно, для любителей подобного жанра», – написал пользователь с ником finskiykoldun.