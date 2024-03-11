В 2025 году геймеров ждет волна ремейков старых игр от PlayStation

Кроме ремейка Until Dawn на Unreal Engine 5, компания Sony разрабатывает еще несколько обновленных версий своих старых игр, релиз которых состоится в 2025 году. Об этом сообщает издание Tech4Gamers, ссылаясь на надежного инсайдера, выступающего в соцсетях под ником Silknight.

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Silknight не раскрыл названия готовящихся игр, однако в Tech4Gamers предположили, что как минимум одним из ремейков, скорее всего, окажется классическая God of War. На это намекает то, что до этого в сети неоднократно появлялись слухи о том, что Sony работает над ремейками всех игр из оригинальной трилогии. По слухам, Sony улучшит в обновленных God of War не только графику, но и геймплей и сюжет, чтобы проекты понравились современным геймерам.

Кроме того, в Tech4Gamers выразили надежду на выход обновленной версии Bloodborne, о выпуске которой геймеры просят Sony уже много лет. Вероятно, в Bloodborne образца 2025 года Sony повысит разрешение текстур, а также поднимет фреймрейт до стабильных 60 FPS.

Tech4Gamers пишет, что данные слухи могут разочаровать многих геймеров, так как ремейки не дают принципиально нового опыта. Однако, даже несмотря на это, выпуск обновленных версий имеет свои преимущества. Например, доход от их продаж даст разработчикам ресурсы для создания в будущем других, полностью самостоятельных проектов.