Блогер испортил экран Steam Deck OLED простой картинкой

Американский блогер Боб Вульф провел эксперимент, чтобы проверить, как быстро выгорает дисплей OLED-версии портативной консоли Steam Deck от Valve. Результаты теста он опубликовал на своем YouTube-канале Wulff Den.

Вульф запустил на экране Steam Deck OLED статичный скриншот из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, который он ранее использовал для проверки Nintendo Switch OLED. Он оставил консоль работать на максимальной яркости в течение 1500 часов и обнаружил, что дисплей выгорел.

Блогер отметил, что он тестировал устройство в режиме SDR с пиковой яркостью в 600 нит. При этом консоль поддерживает яркость до 1000 нит при отображении HDR-контента. Вульф подчеркнул, что при обычном использовании консоли весь экран не выгорит так сильно, но статичные элементы игрового интерфейса могут оставить следы на дисплее. Обычно такое встречается на смартфонах — зачастую у владельцев гаджетов с OLED-дисплеем выгорает строка состояния и кнопки навигации, оставляя «остаточный эффект».

Известно, что Valve не планирует внедрять технологию смещения пикселей, которая могла бы продлить срок службы экранов. При этом геймеры в течение первого года использования Steam Deck в случае неисправности экрана могут заменить консоль по гарантии. Однако эта услуга доступна только для жителей США.