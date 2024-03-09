Бесплатная игра в прятки выйдет этим летом в Steam

Kinguin Studios анонсировала выход в Steam новой бесплатной игры в прятки под названием Sneak Out. Пользователей ждет захватывающее путешествие в огромном волшебном замке, где пять прячущихся в образах пингвинов игроков сражаются против одного охотника.

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Геймерам придется проявить хитрость и смекалку, чтобы выполнить все задания и выбраться из таинственного места или выследить остальных игроков. Пингвины умеют прятаться и ставить ловушки, а охотник должен успеть поймать их всех. Роли определяются случайным образом.

Было проведено несколько стресс-тестов над игрой, а следующий запланирован на 27 марта. Поигравшие считают ее веселой и называют проект потенциальным хитом.

Релиз Sneak Out запланирован на июнь 2024 года.