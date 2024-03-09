Названы самые популярные бойцы в Tekken 8

Пользователь Reddit под ником Olbaze провел исследование и показал статистику самых популярных персонажей в соревновательном режиме Tekken 8. В

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главную пятерку наиболее выбираемых игроками бойцов входят Драгунов, Рейн, Виктор, Кинг и Азусена. За ними следуют Дзин, Хваран и другие герои, которые тоже довольно часто появлялись в соревновательных матчах.

Геймер составил топ-10 героев файтинга: Драгунов Рейн Виктор Кинг Азусена Дзин Дьявол Дзин Хваран Фенг Вей Ёсимицу

Tekken 8 вышла 26 января 2024 года. Ключевыми отличиями от предыдущих частей серии стало появление аркадного режима и возможности создать своего уникального бойца.