Apple выступила против возвращения Fortnite на iPhone

Корпорация Apple отключила аккаунт разработчика игровой студии Epic Games. Об этом компания сообщила на своем сайте.

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Руководство студии заявило, что компания Apple выступила против выпуска игр Epic Games на iPhone и прочих устройствах бренда, усложнив их публикацию. В сообщении Apple говорилось, что Epic Games является «достоверно ненадежной» и вряд ли выполнит свои договорные обязательства перед партнерами.

Игра Epic Games Fortnite была удалена из App Store в 2020 году. После анонса альтернативных магазинов в Европе в Epic Games выступили с обращением, заявив, что игра вернется на iPhone через систему загрузки неопубликованных приложений.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини заявил, что Fortnite и другие игры студии все еще можно вернуть на смартфоны Apple. Это можно будет сделать через магазины, запущенные другими провайдерами.

«Epic Games и ее дочерние компании действуют добросовестно и будут соблюдать все условия текущих и будущих соглашений с Apple», — опроверг обвинения компании Тима Кука Тим Суини.

В начале марта компания Apple объяснила, в каких странах будут действовать альтернативные магазины приложений для iPhone. Магазины запустят в 27 странах Евросоюза.