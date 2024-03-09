Где пройдет The International 2024 по Dota 2? Valve назвала город

В ночь на 9 марта Valve раскрыла место проведения The International 2024 — главного турнира года по Dota 2 и 13-го чемпионата в серии. Ивент вернется в Европу и состоится в сентябре на копенгагенской «Роял Арене».

© Twitter Team Spirit

© Valve

Как в первые годы The International, часть из шестнадцати команд-участниц попадет на турнир через открытые и региональные отборы, а часть — по прямым приглашениям за заслуги в течение года (их назовут ближе к делу). Информацию о покупке билетов обещают предоставить позже.

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