Новый Apple MacBook Air на базе M3 проверили в играх

В преддверии начала продаж появились первые обзоры новых Apple MacBook Air (2024) на базе процессора M3. В своем пресс-релизе Apple заявляет, что некоторые игры будут работать на 60% быстрее, чем на MacBook Air M1. Это утверждение решил проверить Люк Ларсен из Digital Trends.

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По словам Люка, обновлённый MacBook Air справился с игрой лучше, чем ожидалось. Автор поставил разрешение 1710×1068 пикселей и «Низкие» настройки графики, а затем повысил качество текстур до «Среднего». В таком режиме Baldur's Gate 3 работает на MacBook Air (2024) с частотой около 40 кадров в секунду, что вполне приемлемо для игры такого жанра.

Активировав технологию FSR (на macOS доступна только версия 1.0) с установкой на «Ультра качество», было получено в среднем около 50 кадров в секунду без слишком большой потери визуальной точности.

Также автор отметил, что во время игры температура поверхности ноутбука повышалась, но никогда не была слишком высокой. Стоит напомнить, что MacBook Air (2024) имеет лишь пассивную систему охлаждения.

Также обновлённый MacBook Air протестировали, запустив Death Stranding и Resident Evil 4 Remake. Обе игры были запущены с высокими настройками графики. Death Stranding продемонстрировала 45-50 к/с. Resident Evil 4 Remake при разрешении 1600p выдал 45 к/с.