Появился большой трейлер экранизации культовой игры Fallout

Амазоновский онлайн-кинотеатр Prime Video опубликовал новый трёхминутный трейлер своей многоожидаемой сериальной экранизации культовой серии игра Fallout.

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Режиссером проекта стал Джонатан Нолан, сценарий написала его традиционная партнёрша Лиза Джой (в частности, они вместе создавали "Мир Дикого Запада").

В ролях: Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Айка Кендрик, Элла Пернелл, Аарон Мотен, Лир Лири.

Премьера сериала о весёлом постапокалиптическом мире состоится 11 апреля.