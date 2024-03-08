Появился большой трейлер экранизации культовой игры Fallout
Амазоновский онлайн-кинотеатр Prime Video опубликовал новый трёхминутный трейлер своей многоожидаемой сериальной экранизации культовой серии игра Fallout.
Режиссером проекта стал Джонатан Нолан, сценарий написала его традиционная партнёрша Лиза Джой (в частности, они вместе создавали "Мир Дикого Запада").
В ролях: Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Айка Кендрик, Элла Пернелл, Аарон Мотен, Лир Лири.
Премьера сериала о весёлом постапокалиптическом мире состоится 11 апреля.