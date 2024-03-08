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Появился большой трейлер экранизации культовой игры Fallout

Амазоновский онлайн-кинотеатр Prime Video опубликовал новый трёхминутный трейлер своей многоожидаемой сериальной экранизации культовой серии игра Fallout.

Появился большой трейлер экранизации культовой игры Fallout
© Российская Газета

Режиссером проекта стал Джонатан Нолан, сценарий написала его традиционная партнёрша Лиза Джой (в частности, они вместе создавали "Мир Дикого Запада").

В ролях: Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Айка Кендрик, Элла Пернелл, Аарон Мотен, Лир Лири.

Премьера сериала о весёлом постапокалиптическом мире состоится 11 апреля.

Игры
Джонни Пембертон
Кайл Маклахлен
Элла Пернелл
Джонатан Нолан