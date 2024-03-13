Как открыть ховерборд в Destiny 2: гайд

В Destiny 2 совсем недавно появился новый тип транспорта — ховерборды, на которых можно стильно парить по пост-апокалиптической Земле и другим мирам. Портал PC Gamer рассказал, чем он отличается от обычного транспорта и как его можно открыть.

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Чем хорош «Скиммер»

Новый ховерборд «Скиммер» обладает той же скоростью, что и любое другое экзотическое средство передвижения, но его фишка в другом. Он позволяет скользить прямо по воздуху: страж может оторваться от земли и держать прямой путь на небольшой высоте. Способность тратит энергию «Скиммера», но при полном заряде батареи хватает на 25 секунд скольжения.

Из-за этого новенький ховерборд может преодолевать препятствия, которые для обычных «Воробьев» становятся железобетонными преградами. Например, на «Скиммере» гораздо проще проходить секции в рейдах, где стражам нужно убегать от погони на время. К тому же, ховерборд может спасти, если вы случайно вылетите за пределы дороги и свалитесь в пропасть — надо лишь активировать скольжение и вернуться на землю.

Как получить «Скиммер»

Каждый страж может получить собственный ховерборд в награду за участие в Играх Стражей 2024 — по крайней мере, пока событие активно. Если вы не успеете выполнить требования до завершения ивента, транспорт будет доступен за прохождение другого экзотического задания, которое выдает Ева. А оно потребует выполнить одно из трех условий.

Наберите 1 200 медальонов.

Заработайте высокий счет (топ 10%) за выполнение испытаний в сумрачных налетах.

Откройте три пакета победителя.

Если вы не имеете слаженной группы друзей, которая будет готова попытаться набить много очков в налете, то самый быстрый метод — третий. По сути, они достаются всем игрокам, если выбранный ими класс становится лидером в той или иной активности. Посмотреть статистику можно в верхней части карты Башни.

Пока что чаще всего победителями становятся охотники: они самые многочисленные среди стражей. Вероятно, Bungie изменит баланс механики, чтобы дать шанс представителям других классов, но тем не менее.

Наконец, вы также можете просто приобрести ховерборд за реальные деньги в магазине микротранзакций, но это дорогая опция, доступная далеко не всем игрокам.