Игроки оценили сюжет и атмосферу нового циркового хоррора Reveil

Создатели триллера Reveil представили релизный трейлер новинки, которую игроки встретили смешанными отзывами в Steam.

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Сюжет расскажет про Уолтера Томпсона, который пытается найти пропавших жену и дочь. Его путешествие приводит героя в цирк образца 60-х годов, который в процессе изучения быстро начинает приобретать странные черты.

Персонажу предстоит не только найти ответы на загадки и разобраться в происходящем, но и отделить обманчивые видения от реальности.

Игроков ждёт пять глав мрачной истории с повествованием от первого лица — в процессе прохождения нужно разгадывать головоломки.

На данный момент хоррор получил 30 отзывов в Steam, где мнения пользователей разделились. Большей части игроков понравилась атмосфера и история триллера:

Игра в значительной степени ориентирована на сюжет, но при этом содержит несколько удачно расположенных головоломок. Сложность сбалансирована настолько, что загадки могут быть сложными, но при этом не разочаровывают. Визуально игра радует. Мне очень нравится освещение и то жуткое ощущение, которое окружает игрока — Coup de Grâce [wol.su] Годная сюжетка на несколько часов. Единственная игра в которой я реально читал записки, и было интересно — biba Не хочу спойлерить сюжет, но могу сказать следующее: история захватывает с самого начала, а её повествование попросту не даёт отпустить игру. Я бы не вынес отсутствия ответов. Ощущение «нужно пройти ещё главу» захватывает тебя полностью — Schnarki

В негативных отзывах отмечают, что у игры повторяются некоторые элементы, а тех, кто не любит хорроры в духе Layers of Fear, новинка вряд ли заинтересует:

Если вам нравится Layers of Fear, то это игра для вас. Если нет — то вряд ли. Много повторяющихся галлюцинаций и некоторые загадки, которые немного увлекают. Хотелось бы увидеть более интересный сюжет и нарратив — YENNII Эта игра получила честь быть первым проектом в моей жизни, за который я вернул деньги. Предполагалось, что в ней будут головоломки, но после завершения главы 1 (из 5) я их не обнаружил. Перемещение объекта из пункта «А» в пункт «Б», которое позволяет достать другой объект и перенести его в пункт «В» — это не головоломка. — Mael Duin

При этом пиковый онлайн игры в Steam оставляет желать лучшего — он составляет лишь 115 человек, а на данный момент в игре находится только 36 игроков.

Саму Reveil разрабатывали для PC, PlayStation и Xbox.