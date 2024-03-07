Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2024

Игровая индустрия постепенно подбирается к ежегодной летней засухе: самые крупные релизы начала 2024 отгремят в конце марта. А пока вы считаете дни до Dragon’s Dogma 2 и Rise of the Ronin, мы собрали традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача Astro Duel 2: патигейма о космических авантюристах, битвах в открытом космосе и хаотичных перестрелках. Пожалуй, самым близким сравнением будет Duck Game, однако Astro Duel предлагает не только сайдскроллерные поединки один на один, но и полеты на боевых кораблях в изометрии. Игру можно бесплатно забрать до 14 марта.

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Демоверсия Heavy Storm Shadow — динамичного аниме-экшена, вдохновленного Vampire Survivors и Crimsonland. Игроку необходимо отбиваться от бесконечных волн противников, побеждать боссов и постепенно прокачивать свой мех, чтобы стать самым смертоносным пилотом. Пролог игры предлагает три уровня на выбор — релиз полноценной версии состоится во втором квартале 2024.

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Симулятор жизни Vivaland получил бесплатную демоверсию Dream House: она целиком посвящена созданию идеального дома в маленьком уютном городке. Судя по роликам и скриншотам, редактор строительства довольно гибкий, причем заниматься интерьерным дизайном можно в кооперативном режиме с друзьями.

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Переиздание комедийного экшена The Showdown Effect можно забрать в Steam совершенно бесплатно. Игра стилизована под нарочито абсурдный боевик эпохи 1980-1990 годов: каждый из десяти персонажей — это пародия на какого-то экшен-героя того времени. А сойтись в эпической битве можно в одном из нескольких режимов, от free-for-all до командного матча.

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Наконец, последняя игра попала в список по необычной причине. Small Radios Big Televisions — «симулятор ходьбы» 2016 года, посвященный поискам аналоговых кассет и путешествиям по миниатюрным мирам. Однако Warner Bros. заявила, что игра будет изъята из продажи в Steam, из-за чего создатель проекта выложил его бесплатно на собственном сайте. Забрать Small Radios Big Televisions по ссылке можно в течение двух месяцев!