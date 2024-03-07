EA рассчитывает повысить эффективность разработки на 30% с помощью ИИ

Глава EA Эндрю Уилсон в своём выступлении на конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecomрассказал про интерес компании к использованию генеративного ИИ в разработке.

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По его словам, фирма очень глубоко изучает эту технологию, которая поможет не только эффективности производства, но и его расширению с трансформацией.

Уилсон отметил, что разработка игр может занимать очень много времени, вплоть до шести-семи лет — ведь игрок должен не только достигать нужного эффекта с помощью нажатия кнопок, но и получать удовольствие от этого процесса.

По данным отчёта EA, ИИ может улучшить эффективность примерно 60% элементов процесса производства. К примеру, на создание стадиона для спортивного симулятора уходило шесть месяцев, тогда как в прошлом году для этого потребовалось шесть недель. При этом Уилсон полагает, что процесс можно сократить до шести дней.

Уилсон считает, что ИИ поможет улучшить эффективность работы компании на 30%:

И хотя конкретных данных у меня ещё нет, в глубине души я ориентируюсь на следующий вопрос: «Как мы можем использовать генеративный ИИ, чтобы повысить эффективность работы компании на 30%? Как через три года мы можем достичь этой цели?».

Уилсон заодно рассказал, что авторы в EA уже активно изучают и используют технологии ИИ — они позволяют создателям игр быстрее добраться до «увлекательных» частей производства и ускорить релиз.

Руководитель считает, что технология полезна и для игроков. К примеру, в FIFA 23 было 12 циклов бега спортсменов, тогда как в EA Sports FC 24 их уже 1200 (созданных с помощью ИИ).

Использование ИИ якобы позволит сделать игры глубже (с помощью персонализации контента), тем самым привлекая дополнительную аудиторию — EA хотела бы расширить её на 50%. Это якобы позволит увеличить траты пользователей в играх на 10% или 20%. Сейчас сеть игроков компании насчитывает 700 млн человек.

Напоследок Уилсон признал, что пока технология ещё находится на ранней стадии развития, однако в будущем она может оказаться чрезвычайно полезной — и EA сильно в ней заинтересована.