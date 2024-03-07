Atlus приготовила для Persona 3 Reload больше платных наборов и эпизод Айгис

Компания Atlus анонсировала дополнительный контент для Persona 3 Reload, который войдёт в состав платного Expansion Pass. Его разбили на три части:

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12 марта — наборы с дополнительной музыкой Persona 4 и Persona 5;

май — набор с тематическими костюмами и музыкой в духе Бархатной комнаты;

сентябрь — эпилог Episode Aigis: The Answer, в котором игроки сыграют за Айгис и узнают всю правду о событиях 31 марта.

Expansion Pass можно будет купить отдельно или получить бесплатно по подписке Game Pass Ultimate.

Напомним, что Persona 3 Reload получила несколько платных дополнений прямо на релизе. Игра вышла в начале февраля этого года на PC (Steam), PlayStation и Xbox и стала самой быстро продаваемой игрой в истории Atlus.

Тираж всей серии Persona тем временем превысил 22 млн.

Обращение продюсера Persona 3 Reload

В прошлом Atlus утверждала, что релизная версия Persona 3 Reload является «законченной». Слухи о выходе The Answer компания отвергала.

В ролике ниже продюсер игры рассказывает о том, что команда действительно почти забросила идею выпуска эпизода «по сложным причинам». Но разработчики всё же решили удовлетворить желания фанатов.