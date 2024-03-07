Apple без объяснения причин отключила аккаунт разработчика Epic Games

Apple без объяснения причин заблокировала действие учётной записи Epic Games Sweden по всему миру. Позже объяснения всё же последовали.

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За счёт этого аккаунта в программе Apple для разработчиков приложений, игр и других продуктов Epic была намерена открыть в App Store свой сервис Epic Games Store для ЕС.

Однако в комментарии порталу MacRumors Apple всё же назвала причину своего решения. Позиция компании такова: Epic допустила «вопиющее нарушение» своих договорных обязательств перед Apple. При этом Apple на основании решений европейского суда имеет право прекратить деятельность «любой или всех дочерних компаний Epic Games, филиалов и / или других организаций, находящихся под контролем Epic Games, в любое время и по усмотрению Apple». И Apple решила воспользоваться этим правом.

О чём конкретно идёт речь в Apple не уточнили, но, судя по всему, это касается судебных тяжб меду компаниями, начавшимися в 2020 году.

Epic Games, в свою очередь, заявила, что Apple «уничтожает одного из крупнейших потенциальных конкурентов Apple App Store», лишив игровую компанию аккаунта разработчика.