Apple без объяснения причин отключила аккаунт разработчика Epic Games
Apple без объяснения причин заблокировала действие учётной записи Epic Games Sweden по всему миру. Позже объяснения всё же последовали.
За счёт этого аккаунта в программе Apple для разработчиков приложений, игр и других продуктов Epic была намерена открыть в App Store свой сервис Epic Games Store для ЕС.
Однако в комментарии порталу MacRumors Apple всё же назвала причину своего решения. Позиция компании такова: Epic допустила «вопиющее нарушение» своих договорных обязательств перед Apple. При этом Apple на основании решений европейского суда имеет право прекратить деятельность «любой или всех дочерних компаний Epic Games, филиалов и / или других организаций, находящихся под контролем Epic Games, в любое время и по усмотрению Apple». И Apple решила воспользоваться этим правом.
О чём конкретно идёт речь в Apple не уточнили, но, судя по всему, это касается судебных тяжб меду компаниями, начавшимися в 2020 году.
Epic Games, в свою очередь, заявила, что Apple «уничтожает одного из крупнейших потенциальных конкурентов Apple App Store», лишив игровую компанию аккаунта разработчика.
«Они подрывают нашу способность быть жизнеспособным конкурентом и показывают другим разработчикам, что происходит, когда вы пытаетесь конкурировать с Apple или критикуете их нечестную практику», — отметили в Epic.