S.T.A.L.K.E.R. впервые выпустили на PlayStation

Украинская студия GSC Game World выпустила оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сборник игр представили во время мероприятия Xbox Partner Preview, запись трансляции доступна на YouTube. В игровой набор вошли «Тень Чернобыля», «Зов Припяти» и «Чистое небо», которые изначально были доступны только на ПК. Стоимость комплекта составляет 40 долларов, или около 3,6 тысяч рублей. Каждая игра по отдельности стоит 20 долларов.

Игры S.T.A.L.K.E.R. оказались впервые доступны на консолях PlayStation. Страницы сборника появились в магазинах появились на сайтах торговых площадок Японии.

Первая игра серии — «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» — вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах GSC Game World представила приквел и сиквел соответственно.

В середине января представители студии GSC Game World заявили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября 2024 года. Игра будет доступна на ПК и консолях Xbox, а также входить в подписку Game Pass.