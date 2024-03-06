Dragon’s Dogma 2 вызвала восторг журналистов — они поделились геймплеем

Журналисты крупных игровых изданий поделились своим окончательным мнением о грядущей Dragon’s Dogma 2, проведя в ней от 4 до 10 часов. Как понятно из опубликованных рецензий, игра всех привела в восторг.

© Cq.ru

Митчелл Зальцман, редактор IGN, похвалил огромный открытый мир, который в 4 раза больше, чем в первой части. К тому же он отмечает интересные сайд-квесты и возможность игрока самостоятельно выбирать, сколько времени уделять второстепенным заданиям.

Журналист GameSpot назвал новинку «божественным преображением, сохранившим дух оригинального тайтла». Он изучил множество контента, при этом не прикасаясь к главной сюжетной линии. По его мнению, пешки в Dragon’s Dogma 2 реализованы намного лучше, чем в первой части, а NPC делятся полезной информацией.

В Polygon отметили , что каждый класс дает игроку уникальный игровой опыт, что помогает заметно разнообразить прохождение:

Игра может похвастаться интересным геймплеем, который позволяет обмениваться с друзьями историями о приключениях. Решающим аргументом, по крайней мере для меня, стало то, что каждая смерть в Dragon's Dogma 2 выглядит забавно из-за рэгдолл-анимаций как в Helldivers 2.

В целом рецензенты хвалят насыщенный мир, интересные квесты, качественную боевку, полную свободу игрока и случайные события, делающие геймплей уникальным. Некоторые даже считают, что тайтл сможет побороться за звание игры года.

Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее она получила рейтинг 17+ из-за наличия насилия и проституток.