Глава студии, создавшей Helldivers 2, прокомментировал слухи о слиянии с Sony

Сообщается, что инсайдер, рассказавший про несостоявшийся анонс Ghost of Tsushima на PC, предрёк слияние Sony Interactive Entertainment и относительно небольшой студии Arrowhead. Последняя известна за кооперативный шутер Helldivers 2, который заимел чрезвычайный успех.

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Однако генеральный директор Arrowhead Йохан Пилестедт подтвердил, что слух оказался вымыслом.

«Это фейк… Если только я что-то не пропустил», — оказался в недоумении глава Arrowhead.

Тем временем оригинальный пост инсайдера о якобы новом приобретении Sony был удалён. Глава Arrowhead также обратил внимание, что в «утёкшем» документе использовался «отстойный» логотип Arrowhead, которым пользовалась студия больше десяти лет назад.

Что касается самой Helldivers 2, то шутер получил свежий патч с правками в балансе и климатическими бедствиями. Игра доступна на PC и PlayStation 5, где с того момента продалась тиражом свыше трёх миллионов копий. При этом продажи продолжают расти в сравнении с первыми днями релиза в начале феврале.