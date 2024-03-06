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Авторы Alan Wake 2 снизили минимальные системные требования игры

На этой неделе разработчики Alan Wake 2 из финской студии Remedy выпустили для игры патч 1.0.16.1. Обновление улучшило производительность тайтла на видеокартах серии GTX 10.

Авторы Alan Wake 2 снизили минимальные системные требования игры
© Чемпионат.com

Это позволило авторам снизить минимальные системные требования игры, поскольку во время выхода геймеры жаловались, что они у проекта слишком высокие.

Новые системные требования (1080p при 30 FPS и низких настройка графики)

  • Свободное место: 90 ГБ (SSD)
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • DLSS/FRS: Качество
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 (6 ГБ) или AMD RX 5600 XT
  • Процессор: Intel Core i5-7600К
  • OС: Windows 10 (64-бит)

К сожалению, требования для комфортной игры на других настройках графики остались без изменений. Alan Wake 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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