Авторы Alan Wake 2 снизили минимальные системные требования игры

На этой неделе разработчики Alan Wake 2 из финской студии Remedy выпустили для игры патч 1.0.16.1. Обновление улучшило производительность тайтла на видеокартах серии GTX 10.

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Это позволило авторам снизить минимальные системные требования игры, поскольку во время выхода геймеры жаловались, что они у проекта слишком высокие.

Новые системные требования (1080p при 30 FPS и низких настройка графики)

Свободное место: 90 ГБ (SSD)

90 ГБ (SSD) Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ DLSS/FRS: Качество

Качество Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 (6 ГБ) или AMD RX 5600 XT

NVIDIA GTX 1070 (6 ГБ) или AMD RX 5600 XT Процессор: Intel Core i5-7600К

Intel Core i5-7600К OС: Windows 10 (64-бит)

К сожалению, требования для комфортной игры на других настройках графики остались без изменений. Alan Wake 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.