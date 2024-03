Почему Nintendo засудила Yuzu и что это значит для игровой индустрии

На днях в игровой индустрии прогремел громкий скандал: Nintendo подала в суд на разработчиков Yuzu — эмулятора Nintendo Switch. Более того, корпорация выиграла. Создатели эмулятора согласились компенсировать финансовый ущерб и закрыть разработку проекта. Портал thegamer.com рассказал, что все это значит для индустрии.

Что такое Yuzu

Если объяснять простыми словами, Yuzu был самым популярным и широко доступным эмулятором Nintendo Switch для ПК. Он вышел в 2018 году и позволял всем владельцам компьютером запускать игры для Switch на своих машинах; иногда для этого хватало даже мощностей мобильных телефонов или Steam Deck.

Разработчик Yuzu под ником Bunnei в официальном заявлении сказал, что пиратство «никогда не было намерением» создателей эмулятора — именно это и защищало их от судебных разбирательств. По задумке, пользователи должны эмулировать только те игры, что они легально приобрели. ПК нужен исключительно для простоты доступа, лучшей графики, модификаций и других мелочей. Но, конечно же, это никак не мешало геймерам играть в игры, загруженные из пиратских источников.

Сама по себе эмуляция не является нарушением закона. На данный момент Yuzu официально закрыт, но еще на прошлой неделе он был на сто процентов легальным проектом — до тех пор, пока пользователя брал образ игры с собственной копии. Но на практике произошло то же самое, что и со многими торрент-трекерами, которые просят не загружать на них материалы, защищенные копирайтом. Пользование таким ресурсом нельзя назвать незаконным, но многим он нужен именно для незаконных целей.

Почему Nintendo подала иск против Yuzu

Nintendo засудила Yuzu по одной простой причине: компания не хочет, чтобы кто-то эмулировал игры для Switch. Хотя эмуляция пиратских образов игр нарушает авторские права Nintendo, доказать, что пользователь действительно получил доступ к игре незаконным способом, тяжело. Если, конечно, речь не идет о слитых копиях еще не вышедших игр — именно это и повлекло за собой проблемы для разработчиков Yuzu.

Nintendo также обвинила Yuzu в том, что команда разработчиков продавала технологии, позволявшие обходить методы анти-пиратской защиты игр. Якобы после этого программа перешла из разряда эмуляторов в категорию противозаконного софта, который помогает пользователям в пиратстве.

Во многом судебное разбирательство продиктовано утечкой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Она стала доступна на эмуляторе Yuzu еще до официального релиза на Switch: иными словами, игру гарантированно спиратили. И нет, предварительный заказ не считается правом собственности. Nintendo утверждает, что подобным образом был эмулирован один миллион копий игры — на этом основании компания потребовала возместить финансовый ущерб в размере $2,4 млн.

Какие юридические прецеденты создает иск Nintendo

Как ни странно, результат разбирательства мало повлияет на экосистему эмуляции в целом, пиратство и гейминг. Из-за того, что стороны пришли к соглашению в досудебном порядке, никаких прецедентов не возникло.

С правовой точки зрения тяжело сказать, в какой момент разработчики того или иного эмулятора начинают «поддерживать» пиратство. Обычно, если подобное дело доходит до суда, его решение становится стандартом для всех последующих разбирательств схожего толка, что сделало бы юридические прения проще. Но, опять же, благодаря досудебному соглашению, вопрос по-прежнему остается серой зоной.

На практике, конечно, это означает, что создатели Yuzu проиграли. Они должны выплатит более двух миллионов долларов, закрыть проект, сложить с себя права на бренд, домен и страницу эмулятора на Patreon. Тем не менее, эмуляция как была, так и остается легальным феноменом, хотя успех Nintendo наверняка мотивирует другие корпорации и станет предостережением для разработчиков прочих эмуляторов.